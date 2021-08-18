Премьер Италии уверен, что Россия будет содействовать решению афганского вопроса

Россия вместе с другими странами Большой двадцатки будет участвовать в разрешении ситуации в подконтрольном талибам (организация запрещена в России) Афганистане, считает премьер-министр Италии Марио Драги.

«В этой огромной области международного сотрудничества точно проявят себя такие государства, как Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция. Все эти государства являются членами G20. Таким образом, G20 может стать площадкой, на которой будет дан старт этому направлению сотрудничества», — сказал Драги в интервью телеканалу Tg1 .

Италия в этом году председательствует в «двадцатке».

По словам Драги, налаживание ситуации в Афганистане — это непростой план, он требует тесного сотрудничества между всеми странами, но, прежде всего, между европейскими.

Премьер-министр также поблагодарил военных Италии, «дипломатов и всех сотрудников по оказанию помощи, которые были в Герате, Кабуле и по всему Афганистану в течение 20 лет». Затем он обратился с «посланием искренней любви к семьям наших 54 погибших» — за время пребывания в Афганистане Италия потеряла 54 солдат и около 700 было ранено.

Накануне в Рим прибыл первый рейс с эвакуированными из Кабула дипломатами, а также сотрудничавшими с ними афганцами и их семьями — всего на борту находились 74 человека.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле, в своем обращении они призвали граждан к спокойствию. В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

Ранее граждане Афганистана рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране.