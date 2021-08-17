Советник Порошенко призвал изучить тактику талибов* для борьбы с Россией

Украине стоит проанализировать то, как движение «Талибан» (организация запрещена в России) одержало победу в Афганистане, чтобы использовать эту информацию против России. Такое мнение выразил советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев, сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

«Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти трехсоттысячными правительственными войсками для их использования в противодействии русским войскам», — заявил политик.

Также он призвал уделить внимание нелегальной миграции из Афганистана в Украину и рассмотреть проблематику устойчивости институтов власти. По его словам, сложившаяся в республике ситуация стала «холодным душем» в мировой политике, и ее последствия будут ощущаться не один год.

«Вполне очевидно, что сегодня мы все являемся свидетелями очередного смещения акцентов в масштабах, которые выходят далеко за рамки региона», — считает Елисеев.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Ситуация в Кабуле, по сообщениям СМИ, остается напряженной: большая часть жителей спрятались по домам, а уже бывшие правительственные служащие переоделись в штатское, покинули рабочие места и присоединились к своим семьям, хотя в настоящее время боевых действий в городе нет.