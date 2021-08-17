Лавров вспомнил слова бывшего моджахеда о советских солдатах

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, как один из бывших моджахедов уважительно высказывался в адрес советских солдат. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, беседа состоялась в 2004 году, когда он впервые приехал в республику в качестве министра иностранных дел. Его собеседник участвовал в гражданской войне в Афганистане (1979 — 1989 гг.), а впоследствии стал председателем афганского парламента.

«Он начал с того, что выразил искреннее уважение советским воинам. И сказал, что по сравнению с некоторыми другими, которые к нам в гости приходят с оружием, ваши вели себя как мужчины, достойно, и никогда просто из страха не стреляли по кустам. Это так, просто в скобках наблюдение», — рассказал глава МИД.

Ранее Лавров прокомментировал захват боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)» Кабула и большей части территории Афганистана.

Глава МИД также заявил, что говорить о признании талибов преждевременно.