В Раде поддержали заявление Януковича об ошибочности конфликта с Россией

Депутат Верховной Рады и один из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко согласился со словами экс-президента Украины Виктора Януковича об ошибочности разрыва отношений Киева с Москвой.

«Я поддерживаю это заявление. Это (отказ Украины от добрососедства с Россией) — действительно большая ошибка. Наша политическая сила выступает за восстановление российско-украинских отношений. У нас в стране действительно превалирует антироссийский тренд за счет Европы и США. Это плохая история, мы с этим не согласны», — сказал он «Газете.Ru».

Ранее Виктор Янукович в обращении к соотечественникам, приуроченном к 30-й годовщине независимости Украины, назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой украинских властей.