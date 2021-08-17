Талибы* пригласили женщин в будущее правительство

Талибы (организация запрещена в России) допустили участие женщин в управлении Афганистаном, сообщает телеканал Al Hadath‎ со ссылкой на одного из представителей радикального движения «Талибан».

Как говорится в сообщении, в «Талибане» не желают делать женщин «жертвами».

При этом, по информации СМИ, талибы, захватив Кабул, замазали краской изображения женщин на витринах. Афганки обеспокоены тем, что они не смогут вести привычный образ жизни, а также получать образование и работать.

Ранее представители «Талибана» пообещали «уважать права женщин» и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать. Руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал сообщил, что талибы разрешили женщинам быть ведущими телевизионных программ. Однако в провинциях, захваченных до Кабула, все эти запреты уже действуют, равно как и многие другие. По сообщениям СМИ, в захваченных регионах женщин отправляли с работы домой. Женщин обязали выходить на улицу только в сопровождении мужчин и «покрывать себя», когда они покидают помещение, им запретили работать за пределами дома, а девочкам ограничили образование.