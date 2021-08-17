В США назвали ситуацию в Афганистане тревожным сигналом для Украины и Грузии

Обозреватель National Interest Николас Гвоздев в своей статье назвал уход США из Афганистана тревожным сигналом для союзников страны, которые не входят в НАТО.

По его словам, речь идет о Украине, Грузии и Молдавии.

Журналист напомнил, что в 2012 году Афганистан был обозначен как главный союзник Соединенных Штатов вне Североатлантического альянса. Предполагалось, что исламская республика станет ключевой страной для распространения влияния Вашингтоне в регионе, указал Гвоздев. Теперь же, как отметил он, когда официально признанное правительство в Кабуле было свергнуто «Талибаном (организация запрещена в России)»* всего за несколько недель, в США почти никто не упоминает о том, что Афганистан, является их союзником.

«Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться справедливым вопросом: принесет ли им даже получение статуса государства-партнера, не являющегося членом НАТО, много пользы», — отметил Гвоздев.

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