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Байден: Россия и Китай хотят, чтобы США бесконечно вкачивали деньги в Афганистан

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден во время выступления с заявлением по ситуации в Афганистане заявил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы Соединенные Штаты бесконечно вкачивали ресурсы и деньги в Афганистан.

«Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку жителям Афганистана и продвигать региональную дипломатию для предотвращения насилия и нестабильности.

Ранее стало известно, что Байден вернется из своей резиденции раньше положенного, чтобы выступить с официальным заявлением по ситуации в Афганистане.
15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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