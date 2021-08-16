Вице-президент Афганистана сообщил, что остался в стране

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех написал в своем Twitter, что остался на территории страны.

«На моей земле. Вместе с народом. По причине и с целью. С твердой верой в праведность. Наша легитимность — в том, чтобы противостоять притеснениям, поддерживаемым Пакистаном, и жестокой диктатуре», — заявил политик.

Ранее талибы (организация запрещена в России) взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Также сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику и вылетел в Таджикистан.

Боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует провести встречу с представителями движения «Талибан», чтобы обсудить безопасность деятельности российской дипломатической миссии.