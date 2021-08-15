Генсек ООН призвал талибов* вести себя «сдержанно», чтобы сохранить жизни

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал движение «Талибан» (организация запрещена в России) и другие стороны конфликта в Афганистане к максимальной сдержанности. Об этом говорится на официальном сайте генсека.

«Генеральный секретарь ООН с большой озабоченностью следит за ситуацией в Афганистане. Он призывает «Талибан» и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни и обеспечить гуманитарные потребности», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что внеочередное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане состоится 16 августа.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал международное сообщество не признавать правительство движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане, подчеркнув, что необходимо выработать единую позицию по смене власти в стране.

Он подчеркнул, что члены Совета Безопасности ООН, страны НАТО и мировое сообщество в целом должны как можно скорее прийти к соглашению, чтобы все, чего удалось достичь в Афганистане за последние 20 лет, «не пропало даром». Джонсон добавил, что Великобритания будет работать с партнерами в ООН и НАТО, чтобы гарантировать, что никто не признает талибов на двусторонней основе.

В МИД России заявили, что Москва пока не признает движение «Талибан» в качестве законных властей Афганистана. При этом в министерстве подтвердили, что Москва готова работать с переходным правительством.