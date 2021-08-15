Москва поддерживает хорошие отношения как с правительством Афганистана, так и с талибами*

Россия поддерживает хорошие отношения как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с движением «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов.

«Поэтому мы не переживаем», — сказал российский дипломат.

Кабулов также добавил, что Россия запланировала в Дохе встречу с главой политического офиса «Талибана» Абдул Гани Барадаром.

«Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет», — сказал он.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

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