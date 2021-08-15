США допускают отправку дополнительных сил в Афганистан для защиты своих дипломатов

США допускают возможность отправки дополнительных сил в Афганистан для защиты американских дипломатов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на военные и дипломатические источники.

При этом телекомпания не приводит деталей, отмечая, что ранее президент США Джо Байден одобрил отправку в страну первой группы американских военнослужащих с тем, чтобы провести эвакуацию персонала посольства, американских граждан и лиц, сотрудничавших с США в период их пребывания в Афганистане.

CNN также отмечает, что генерал Фрэнк Маккензи, возглавляющий Центральное командование США, прибыл в воскресенье в регион Персидского залива для контроля над ситуаций.

В настоящее время власти Афганистана готовятся передать власть движению «Талибан» (организация запрещена в России). Радикалы в свою очередь призывают руководство страны к совместной работе и настаивают на смене власти «как можно скорее».

Ранее сотрудникам посольства США поручили уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».