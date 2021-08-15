Германия не будет экстрадировать британца, обвиняемого в шпионаже в пользу России

Гражданин Великобритании Дэвид Смит, обвиняемый в шпионаже в пользу России, не будет экстрадирован на родину, чтобы предстать перед судом, несмотря на серьезность обвинений. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, действующее законодательство Великобритании относительно шпионажа слишком несовершенно, поэтому возвращать Смита домой нет смысла. Законы страны о контрразведке слишком «архаичны» для судебного разбирательства над шпионами, действующими против британских интересов.

Тем не менее, проблема будет решена с помощью законопроекта правительства о противодействии государственным угрозам. Согласно ему, иностранные агенты, работающие в России, должны будут зарегистрироваться после начала работы в Великобритании. Любой, кто будет работать от имени иностранных правительств, официальных лиц или политических партий в будущем, должен будет сначала уведомить британские власти.

Ранее стало известно, что в Германии задержали гражданина Великобритании Дэвида Смита по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Согласно данным немецкой Генпрокуратуры, до ареста британец был сотрудником посольства Соединенного Королевства в Берлине. В доме и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски.