Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана

Россия готова сотрудничать с переходным афганским правительством, заявили ТАСС в посольстве РФ в Афганистане.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани уходит в отставку после того, как радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило о контроле над страной.

Известно. что Гани вылетел из Кабула в Таджикистан. Предполагается. что по прибытию Гани отправится в третью страну из соображений безопасности.

Талибы* в свою очередь призвали власти Афганистана к сотрудничеству и настаивают на смене власти «как можно скорее».

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