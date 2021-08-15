США переносят свое посольство в Афганистане в аэропорт Кабула

Американских дипломатов в Афганистане переводят из посольства в Кабуле в аэропорт, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу ABC News.

«Мы продолжаем сокращать наше дипломатическое присутствие, мы делаем это безопасным и упорядоченным образом», — сказал Блинкен.

Перемещение основной группы сотрудников посольства в аэропорт было планом на случай непредвиденных обстоятельств, поскольку «Талибан (организация запрещена в России)» добился значительных территориальных успехов за последние несколько недель до окончательного вывода американских войск.

«Мы сказали талибам, что, если они будут мешать нашему персоналу, нашим операциям, пока мы продолжаем сокращение численности, будет быстрый и решительный ответ», — цитирует Блинкена телеканал CNN.

Блинкен также заявил, что военные силы Афганистана, несмотря на поддержку со стороны Вашингтона, продемонстрировали неспособность обеспечить защиту страны быстрее, чем предполагали в США.

Ранее сообщалось, что США планируют полностью вывезти дипмиссию из Кабула в ближайшие три дня. Несколько представителей дипмиссии уже находятся в аэропорту Кабула.

В настоящее время власти Афганистана готовятся передать власть движению «Талибан». Радикалы в свою очередь призывают президента Афганистана Ашрафа Гани и руководство страны к совместной работе и настаивают на смене власти «как можно скорее».

Накануне исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется нападению, «переход власти пройдет мирным путем».

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