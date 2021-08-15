Первый генпрокурор России рассказал о звонке Горбачева Бушу из Фороса

Президент СССР Михаил Горбачев 21 августа 1991 года, в последний день работы Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), звонил президенту США Джорджу Бушу со своей дачи в Форосе, где он был изолирован во время путча. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал первый генпрокурор России Валентин Степанков.

По его словам, связь в резиденции президента СССР была восстановлена незадолго до того, как к нему приехал вице-президент РСФСР Александр Руцкой.

«Когда связь восстановили, он стал разговаривать и с [президентом РСФСР Борисом] Ельциным, и с руководителями республик. По-моему, был разговор и с американским президентом Джорджем Бушем-старшим. И уже потом приехал Руцкой, который позвонил и доложил Ельцину о прекращении изоляции Горбачева», — рассказал экс-генпрокурор.

Валентин Степанков занимал пост Генерального прокурора России с 28 февраля 1991 по 5 октября 1993. В августе 1991 года он, не ожидая официального решения прокуратуры СССР, возбудил уголовное дело в отношении членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 22 августа того года Степанков лично принимал участие в их аресте. ГКЧП — самопровозглашенный орган власти в СССР, действовавший с 18 по 21 августа 1991 года. После самороспуска ГКЧП, его действия были квалифицированы как государственный переворот.

Об изоляции Горбачева, срыве переговоров ГКЧПистов и Ельцина читайте в интервью Валентина Степанкова «Газете.Ru».