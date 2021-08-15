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Прокурор Степанков рассказал, как Горбачев материл членов ГКЧП

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Boris Kavashkin/Global Look Press

Первый президент СССР Михаил Горбачев в разговоре с путчистами, которые в августе 1991 года приехали к нему на дачу в Форос, послал членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в нецензурной форме, рассказал в интервью «Газете.Ru» первый генпрокурор России Валентин Степанков. По его словам, информация об этом стала известна из показаний заместителя министра обороны СССР Валентина Варенникова.

«Интересные показания дал Варенников, который всю жизнь грубо выражался с солдатами. Так вот, он был удивлен, что Горбачев послал членов ГКЧП в нецензурной форме. Для себя он это объяснил тем, что среди ГКЧПистов были близкие президенту люди», — рассказал Степанков.

Он также отметил, что президент СССР отказался выполнять ультиматум путчистов. «В итоге он сказал, что если все так далеко зашло, то пусть съезд решает вопрос о введении ЧП», — рассказал бывший генпрокурор.

Валентин Степанков занимал пост Генерального прокурора России с 28 февраля 1991 по 5 октября 1993. В августе 1991 года он, не ожидая официального решения прокуратуры СССР, возбудил уголовное дело в отношении членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 22 августа того года Степанков лично принимал участие в их аресте. ГКЧП — самопровозглашенный орган власти в СССР, действовавший с 18 по 21 августа 1991 года. После самороспуска ГКЧП, его действия были квалифицированы как государственный переворот.

Об изоляции Горбачева, срыве переговоров ГКЧПистов и Ельцина читайте в интервью Валентина Степанкова «Газете.Ru».

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