Трамп обвинил Байдена в «бегстве» из Афганистана

Президент США Джо Байден «сбежал» из Афганистана, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает The Hill.

«Он сбежал из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него - плану, который защищал наших людей и нашу собственность и гарантировал, что талибы (организация запрещена в России) никогда и подумать не смеют захватить наше посольство или предоставить базу для новых нападений на Америку», — заявил Трамп.

По словам бывшего президента США, после уничтожения террористической организации «Исламское государство» (запрещенной в России), он «создал надежный сдерживающий фактор», которого теперь нет.

«У «Талибана» больше нет страха или уважения к Америке или ее силе», - подчеркнул он.

Байден, в свою очередь, накануне заявил, что его предшественник незадолго до 11 сентября 2019 года заключил с талибами сделку, которая поставила движение в самую сильную военную позицию с 2001 года и установила сроки вывода вооруженных сил США.

«Когда я стал президентом, я столкнулся с выбором - выполнить сделку с небольшим продлением сроков, чтобы безопасно вывести наши силы и силы наших союзников, или усилить наше присутствие и отправить больше американских войск, чтобы снова сражаться в гражданском конфликте в другой стране. Я был четвертым президентом, руководившим присутствием американских войск в Афганистане <...> Я бы не стал и не буду перекладывать эту войну на пятого», сказал Байден.

В последние дни боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» захватили Джелалабад — пятый по численности населения город Афганистана и один из двух крупных городов страны, которые оставались под контролем правительства Афганистана. Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.