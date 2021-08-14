Аксенов сообщил о разговоре с Путиным «по пояс в воде»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что во время недавнего ливня в Керчи стоял по пояс в воде, когда президент России Владимир Путин ему позвонил, передает РИА «Новости».

Глава государства в субботу, 14 августа, провел совещание по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ в режиме видеоконференции. Входе совещания Путин спросил, был ли сам Аксенов в Керчи.

Глава Крым ответил утвердительно.

«Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского — Жени Дудник», — сказал Аксенов.

12 августа на Керчь обрушились сильные ливни. За это время выпало две месячные нормы осадков. Ночью городские реки начали выходить из берегов, а утром 13 августа несколько улиц, примыкающих к реке Мелек-Чесме, оказались подтопленными.

По словам председателя правительства республики Крым Юрия Гоцанюка, дожди подтопили около 100 домов и почти 200 придомовых территорий.

Как сообщалось, жители Керчи, которые также пострадали от июньского потопа, попросили власти о помощи.