Польский генерал испугался, что США откажется от поставок военной техники

Польский генерал Мирослав Ружаньский заявил, что США может приостановить поставку истребителей F-35 и системы Patriot, если правительство не возьмет курс на демократизацию страны. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

По мнению Ружаньского, американское правительство прагматично и смотрит в будущее на 5-10 лет вперед. В США не затаят обиду на Польшу за недемократический закон Lex TVN, а просто заморозят сотрудничество до лучших времен. Он также упрекнул польские власти в разжигании национализма среди граждан и потере политического веса в НАТО.

«Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решиться действовать в такой стране?», — сказал Ружаньский.

Lex TVN — польский законопроект, согласно которому разрешение на вещание имеют СМИ с долей иностранного капитала, не превышающего 49%.

Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью в 4,6 миллиарда долларов. В марте 2018-го Варшава договорилась с Вашингтоном о поставках американских систем противовоздушной обороны Patriot.Планируется, что в 2021-2022-м польская армия получит две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.

Ранее сообщалось, что у F-35 обнаружен серьезный недостаток. Пилоты жалуются на проблемы в системе подачи кислорода.