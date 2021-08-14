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Президент Афганистана выступил с телеобращением на фоне наступления талибов*

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Omar Sobhani/Reuters

Президент Афганистана Ашраф Гани в телеобращении к нации пообещал не допустить потери «достигнутого за последние 20 лет», сообщает Wall Street Journal.

«В качестве своей исторической ответственности я пытаюсь не допустить, чтобы война, навязанная афганскому народу, стала причиной дальнейших убийств ни в чем не повинных людей, потери 20-летних достижений, разрушения государственных институтов и продолжительной нестабильности», сказал афганский лидер.

По данным издания, политики страны призывали Гани уйти в отставку, чтобы временное правительство могло договориться о прекращении огня с движением Талибан (организация запрещена в России) и предотвратить штурм Кабула. В ходе своего телеобращения президент не стал комментировать эти призывы.

14 августа боевики «Талибана» (организация запрещена в России) захватили еще две провинции и подошли к окраинам столицы страны, сообщает Associated Press. В последние месяцы под их контроль перешла большая часть северного, западного и южного Афганистана.

По последним данным, талибы находятся в 11 километрах к югу от столицы Кабула. Кроме того, боевики атаковали город Мазари-Шариф, расположенный на севере страны. На окраинах поселения начались ожесточенные бои.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки «Талибана».

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