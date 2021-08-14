Байден провел совещание по Афганистану со своей администрацией

Президент США Джо Байден провел совещание по Афганистану, сообщил Белый дом.

«Президент Байден переговорил с госсекретарем [Энтони] Блинкеном, министром обороны [Ллойдом] Остином и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном о принимающихся усилиях для того, чтобы безопасно сократить гражданское присутствие в Афганистане», — говорится в сообщении. Подробности не приводятся.

Белый дом сообщил о совещании вскоре после того, как Пентагон объявил о переброске около 3 тыс. военных США в Афганистан.

Об операции по содействию эвакуации также объявила Великобритания, однако в ее операции, по сообщению правительства, примут силы ВВС, еще не покинувшие Афганистан.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года, их ввели в страну при Джордже Буше-младшем в рамках противостояния движению «Талибан (организация запрещена в России)». Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) действуют в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 20 декабря 2001 года.

В 2020 году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.