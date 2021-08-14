Вашингтон обвинил Россию, Китай и Иран в распространении фейков о COVID-19

Департамент нацбезопасности США утверждает, что СМИ, якобы связанные с правительствами России, Китая и Ирана, распространяют заведомо ложные материалы о коронавирусе и вакцинах против него.

«Противники государства [США] активизировали попытки посеять раздор. Например, российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно продвигали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин; также в некоторых случаях усиливаются призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения», — говорится в заявлении департамента, которое посвящено «краткому изложению террористической угрозы».

При этом, каких-либо деталей и доказательств указанных обвинений в документе не приводится.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со ссылкой на данные Госдепартамента обвинила Россию и Китай в попытках «очернить» западные вакцины от коронавируса для продвижения своих препаратов. Посол России в США Анатолий Антонов назвал эти обвинения «бездоказательными». Он также выразил надежду, что американские репортеры не будут «тиражировать сплетни и домысли», а предоставят аудитории проверенную информацию.