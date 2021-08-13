Польский сенатор заявил, что его не пустили в Россию

Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич заявил, что его не пустили в Россию на похороны друга. Об этом сообщает TVN 24.

По его словам, в польском посольстве политику заявили, что ему запрещен въезд в страну еще с 2015 года.

«Признаюсь, я очень удивлен», — прокомментировал ситуацию Борусевич.

Политик собирался приехать на похороны правозащитника Сергея Ковалева, прощание с которым прошло сегодня в Сахаровском центре.

Ранее депутаты Государственной думы предложили запретить въезд в Россию иностранцам, которые нападают на русскоговорящих людей. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Таким образом он прокомментировал ситуацию в Киргизии, где девушку-продавца избили за то, что она разговаривала с покупателем на русском языке.

Володин напомнил, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции республики.