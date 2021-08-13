Президент Латвии заявил, что Белоруссия является безопасной страной

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о том, что Белоруссия является безопасной страной и в ней соблюдаются права людей из третьих стран, поэтому граждане третьих стран могут просить у нее убежища, сообщает портал lsm.lv.

«Укрепление границ Латвии, национальная безопасность Латвии стоит на первом месте. <…> С точки зрения прав человека те, кто приезжает в безопасное государство, а Беларусь является безопасной страной, которая не ущемляет права людей, прибывающих из третьих стран, могут просить убежища у Беларуси», — сказал он.

Миграционный кризис, возникший из-за санкций ЕС против Белоруссии, затронул и Латвию. Балтийская республика ввела режим ЧС до 10 ноября. Протяженность границы Латвии и Белоруссии составляет 173 км, это самая маленькая граница Белоруссии.

Ранее депутат Европейского парламента попросил Белоруссию услышать мольбу литовцев остановить наплыв мигрантов в Евросоюз.