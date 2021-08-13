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Лавров посоветовал Зеленскому вспомнить свою роль в сериале «Слуга народа»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому вспомнить сериал «Слуга народа», в котором тот сыграл главную роль, и лозунги, с которыми он пришел к власти в 2019 году. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

«Это вообще возмутительно. Это человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, которые он, собственно говоря, продвигал и в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народа». Я бы очень рекомендовал господину Зеленскому пересмотреть этот сериал и все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методами искусства. У него это получалось гораздо лучше, чем то, что мы видим сейчас», — цитирует министра ТАСС.

Так глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал недавние заявления украинского президента о том, что жители Донбасса, которые чувствуют себя русскими, должны переехать в Россию.

Лавров назвал нынешний политический курс Зеленского «откровенной игрой на руку тем же самым неонацистам» ради сохранения своей власти и подчеркнул, что это печально.

5 августа Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом» сказал, что Донбасс «никогда не станет частью России» и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль. Он также посоветовал жителям региона «искать себе место в России».

В своей же инаугурационной речи Зеленский призывал не делить украинцев, пригласил всех покинувших страну вернуться на родину, а своей главной задачей назвал прекращение войны на Донбассе.

Сериал «Слуга народа» сняла студия «Квартал 95», образованная из одноименной команды КВН, капитаном которой был Зеленский. По сюжету главный герой, учитель истории Василий Голобородько, недовольный ситуацией в стране, выдвигается кандидатом в президенты и побеждает на выборах.

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