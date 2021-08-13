В Литве обвинили Россию в хакерской атаке на МИД государства

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что атаку на МИД государства могли произвести хакеры, связанные с Россией, однако никаких доказательств он не привел. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

«Хочу уточнить, что, насколько известно Национальному центру кибербезопасности при министерстве национальной обороны, кибератака на МИД произошла в ноябре прошлого года. Вчера также была предпринята кибератака, но она не увенчалась успехом. Те группы программистов, которые действуют в нашем регионе, осуществляют кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны с российскими спецслужбами», — отметил он.

Анушаускас также подчеркнул, что подлинность документов и то, что некоторые из них засекречены, проверить невозможно.

«При утечке какой-либо информации нужно иметь в виду, что существует риск включения в содержание документов фейковых новостей, фальшивых документов, которые могут быть подделаны», — добавил министр обороны Литвы.

Ранее представители Литвы, Эстонии, Польши, Хорватии, Нидерландов и Румынии подписали соглашение о создании Кибернетических сил быстрого реагирования.