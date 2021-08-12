Лукашенко прервал доклад чиновника и попросил «не ругаться матом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прервал доклад о производстве вакцин от коронавируса просьбой «не ругаться матом». Видео опубликовано Telegram-каналом »Пул Первого».

Руководитель администрации президента Александр Косинец рассказывал Лукашенко о планах по производству белорусской вакцины от коронавируса на ОАО «БелВитунифарм». Президент прервал докладчика, сказав в шутку, чтобы тот «не ругался матом».

«Я ж подготовился. Ты думаешь, я не готовлюсь. Ты слышал, как Косинец матом ругается? Одни матерные слова. Это ж мне термины надо было выучить», — позже заявил Лукашенко.

Он отметил, что не получил необходимых знаний во время учебы на истфаке и экфаке, чтобы поддержать беседу с медиками.

Ранее белорусский лидер заявлял, что «не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее». По его словам случится это «очень скоро», а преемником станет тот, кого изберет белорусский народ.