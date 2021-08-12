В Госдуме объяснили, как «недружественная» Чехия стала крупнейшим импортером российской оборонной продукции

Контракты на поставку оборонной продукции Чехии были заключены до того, как она попала в список «недружественных» России стран, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Я думаю, что эти контракты были заключены ранее. Когда речь идет о вооружениях, это долгосрочные контракты на многие годы. Проблемы, которые, к сожалению, возникли у нас с Чехией, появились гораздо позже», — сказал Шерин.

Так он прокомментировал данные «Ведомостей» о том, что Чехия стала крупнейшим импортером российской оборонной продукции, потратив на ее поставки $683 млн в первом полугодии 2021 года.

Депутат добавил, что считает включение Чехии в список «недружественных» стран временным явлением.

«Я уверен, что это — временное явление. Я надеюсь, что этот список не только не будет пополняться, но и со временем оттуда будут исключаться страны, которые пересмотрят свое отношение к России», — сказал он.

«Многие страны находятся под давлением США. Мы уверенно занимаем второе место по объемам продаж [оборонной продукции]. Конечно же, США это не нравится — они занимают первое место и пытаются давить на те страны, которые хотят покупать у нас как вооружения, так и газ. Такая лицемерная политика приводит к тому, что страны вынуждены, в том числе и по надуманным предлогам и обвинениям, выставлять Российскую федерацию в некрасивом свете», — заключил Шерин.

Чехия и США были внесены в список «недружественных стран» 13 мая 2021 года. Ранее Прага обвинила Москву в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Власти страны приняли решение о высылке из Чехии 18 российских дипломатов. В ответ российская сторона объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата.