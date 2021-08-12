Лавров назвал позорной позицию Европы и США по Крыму

Позиция стран Запада по Крыму является позорной, выбор крымского народа пытаются оскорбить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в арт-кластере «Таврида», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что после прошедшего в Крыму референдума о присоединении полуострова к России, несмотря на то, что договоренность была достигнута между тогдашним президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, они были «растоптаны». При этом соглашение было гарантировано Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом.

По словам дипломата, когда Россия попросила Запад образумить украинских оппозиционеров и вернуться к выполнению того, под чем подписались западные структуры, «они развели руками: ну вот как бы знаете, демократия восторжествовала».

«Когда произошел референдум, при нашей, конечно же, поддержке, потому что военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодаря им это (голосование не референдуме – ред.) прошло бескровно, нам вдруг стали говорить: «Вы аннексировали Крым». Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые поощрили этот переворот», — подчеркнул Лавров.

Он обратил внимание на то, что именно с тех пор на Украине пренебрежительно стали относиться к русскому языку, свободным чувствам и волеизъявлениям народа Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

США, многие европейские страны и Украина, не признали референдум, по итогам которого Крым перешел под российскую юрисдикцию.

В июле командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил, что «захват Крыма» был «крайней» формой «постоянного устрашения» со стороны России.