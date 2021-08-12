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МИД Ирана вызвал российского посла из-за «скандальной» фотографии

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RusEmbIran/Twitter

Российский посол в Тегеране Леван Джагарян был приглашен в МИД Ирана из-за фотографии послов России и Великобритании, отсылающей к Тегеранской конференции 1943 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Иране.

Как говорится в сообщении, беседа проходила в дружественной атмосфере, а иранской стороне были даны все необходимые разъяснения. Джагарян выразил сожаление о возникшем недопонимании.

Совместный снимок Джагаряна и посла Великобритании Саймона Шерклиффа 11 августа был опубликован в Twitter российского посольства в Тегеране. На фотографии дипломаты запечатлены на исторической лестнице, где проходила Тегеранская конференция.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал снимок крайне неуместным. По его словам, август 2021 года — это не август 1941 года и не декабрь 1943-го.

«Иранский народ показал, в том числе во время переговоров по СВПД, что его судьба никогда не может зависеть от решений иностранных посольств или держав», — заявил Зариф.

Как заявило российское посольство в Иране заявило в официальном аккаунте Twitter, что снимок не имеет антииранского контекста.

«Мы не собирались оскорблять чувства дружественного иранского народа. Единственный смысл в том, что это фото должно отдать дань совместным усилиям союзных государств против нацизма во время Второй мировой войны. Иран - наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения, основанные на взаимном уважении», — говорится в сообщении.

Тегеранская конференция «Большой тройки» проходила с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. На ней лидеры СССР, США и Великобритании наметили контуры послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Тегеран болезненно относится к периодам истории, которые связаны с присутствием на его территории иностранных войск, в том числе во время Второй мировой войны.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал о скором Восстановлении иранской ядерной сделки и соответствующее снятие санкций с Тегерана.

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