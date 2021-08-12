Депутат Госдумы Петр Пимашков скончался на 74-м году жизни

Депутат Госдумы, экс-мэр Красноярска Петр Пимашков скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщила депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем Telegram-канале.

«Последние годы он болел, но никогда и никому не жаловался. Соболезнования родным и близким!» — написала Пензина.

Как сообщает «ТВК-Красноярск», у политика были проблемы с сердцем. Он скончался в Сочи, куда оперативно выехали родственники депутата. Позже они решат, где и когда он будет похоронен.

Экс-мэр был избран в Госдуму в 2011 году, а в 2016 году был переизбран под одномандатному округу. Был членом думского комитета по энергетике.

В 2021 году Пимашков должен был участвовать в выборах в Государственную думу. В июне он был избран в региональную группу № 5, в которую вошли политики от Красноярского края, Хакасии и Тувы.

До избрания в Государственную думу Пимашков был мэром Красноярска. Впервые руководителем этого города он стал в 1996 году и с того времени переизбирался три раза.