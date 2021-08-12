На Украине призвали законодательно разделить термины «российский» и «русский»

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил разделить понятия «российский» и «русский». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам политика, термины «русская культура» и «русский язык» необходимо прописать в законе.

«Кстати, он [русский язык] возник в Украине, это наш исторический язык — так же, как и украинский», — отметил он.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой рассказала, что русский язык необходимо переименовать в «московский», так как это его «исторически правильное название».

До этого Арестович заявил, что борьба с русским языком на Украине является одной из главных ошибок, которую допустил Киев.

В апреле 2019 года на Украине приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском телевидении должны транслироваться только переведенные на украинский язык фильмы и телесериалы, кроме того, государственный язык стал обязательным для концертов, развлекательных шоу, выставок, экскурсий, театров и музеев.