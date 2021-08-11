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Президент Молдавии пообещала, что блокады Приднестровья не будет

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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Президент Молдавии заверила, что блокады Приднестровья не будет. Такое заявление сделал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров с молдавским лидером в Кишиневе, передает РИА «Новости».

По его словам, Санду также заявила на переговорах, что власти республики делают все, чтобы не допустить блокады Приднестровья, поскольку на территории этого непризнанного государства проживают и граждане Молдавии.

Козак также сообщил, что в настоящее время Кишинев ведет переговоры с Тирасполем, чтобы ограничения не ущемляли права приднестровцев.

Ранее Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных и вывезено оружие.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины.

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