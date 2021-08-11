Польша усилит охрану белорусской границы из-за наплыва мигрантов

Польша усиливает охрану границы с Белоруссией на фоне увеличения числа нелегальный мигрантов. Об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер, сообщает РИА «Новости».

«Если речь идет о границе с Белоруссией, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось», — сказал он.

Вместе с тем Мюллер добавил, что не в курсе, собирается ли Польша строить забор вдоль границы с Белоруссией, как это сделала Литва.

«Мне неизвестно, чтобы такое решение было принято», — отметил он.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии, заявив, что не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС.

Накануне в Евросоюзе рассказали о переговорах с третьими странами по миграции в Литве.