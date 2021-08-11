ЦИК показал образцы бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России утвердила форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах в Государственную думу в сентябре этого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление комиссии, принятое на заседании 11 августа.

В документе указано, что наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки, размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, проведенной ЦИК.

Слова «является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», либо «является кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом», представлены после отчества кандидата, внесенного в бюллетень. Если его имени нет в бюллетени, то указываются слова «в составе федерального списка кандидатов также выдвинут» или «в составе федерального списка кандидатов также выдвинуты».

Бюллетени представляют из себя белую бумагу с защитной краской на глянцевой стороне, ширина документа — 210 мм, его длина зависит от количества зарегистрированных политических партий и кандидатов.

Бюллетени печатаются на русском языке, но также могут быть представлены и на государственном языке республики и на языках народов России на территориях их компактного проживания.

По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по мониторингу попыток внешнего вмешательства во время выборов в Государственную думу не исключает того, что страны Запада могут использовать непризнание итогов голосования как повод для организации протестных акций в России.