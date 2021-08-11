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Экс-посол Азербайджана оскорбил русских в ответе Жириновскому

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Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана, доктор филологических наук и профессор Исфандияр Вагабзаде обратился к главе партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сказал, что в республике царит диктатура, а ее территорию в свое время подарил российской империи иранский шах.

Видео с обращением Вагабзаде опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Володь, слушай, жирная свинья, старый осел <…> Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация <…> Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», — высказал свое мнение профессор.

По его мнению, из Азербайджана в Россию каждый день направляют икру, рыбу и деньги, а жители республики в это время умирают с голоду.

Вместо рыбы и икры доктор филологических наук пообещал отправить главе партии ЛДПР намордник, купленный за собственные деньги.

Ранее председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя поданную из-за его высказываний Азербайджаном ноту, заявил, что высоко оценивает президента страны Ильхама Алиева и имеет право на высказывание своего мнения.

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