WP: в США ожидают скорого захвата талибами* столицы Афганистана

Американские военнослужащие заявили, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается из-за продвижения сил радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)», боевики в скором времени могут захватить столицу страны Кабул. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

В американском военном ведомстве выразили мнение, что Соединенным Штатам в скором времени придется эвакуировать из Кабула своих дипломатов и других американских граждан. Возможно, что афганская столица будет захвачена талибами в течение ближайших 30-90 дней, отметил один из источников газеты.

TWP отмечает, что в Пентагоне таким образом проанализировали предыдущие, подготовленные в июне спецслужбами США оценки, согласно которым «Талибан» мог бы захватить Кабул в течение полугода.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести американские войска с территории Афганистана, так как местные силы безопасности должны сами сражаться за свою страну.