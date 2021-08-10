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Хохштейн стал спецпосланником США по «Северному потоку — 2»

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Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о назначении старшего советника госдепа по энергобезопасности, им стал Амос Хохштейн — дипломат, бывший топ-менеджер украинского «Нафтогаза». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Непосредственной задачей [Хохштейна] будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод «Северный поток — 2», — сказал Блинкен.

В октябре прошлого года «Нафтогаз» получил уведомление от Хохштейна о прекращении его полномочий. Среди причин ухода он назвал усиление противодействия процессу реформирования газового рынка.

Ранее официальный представитель МИД Россия Мария Захарова отреагировала на назначение спецпосланника США по вопросам трубопровода.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. У проекта есть и другие страны-противники, включая Украину. На голосованиях в Совете ЕС жестко против выступают Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Ранее посол России в Берлине рассказал, когда завершится строительство «Северного потока — 2».

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