В Москве отреагировали на слова Лукашенко про Крым

Ничто не мешает Белоруссии признать статус Крыма — «жизнь это давно сделала», заявил РИА «Новости» информированный источник в Москве, комментируя заявление президента Александра Лукашенко.

«Думаю, что признанию российской принадлежности Крыма ничто не мешает. Уж точно не Будапештский меморандум», — считает источник.

По его словам, белорусские бизнесмены работают на полуострове наряду с российскими олигархами, о которых говорил белорусский лидер.

«Достаточно приехать на полуостров и зайти в любой продовольственный или промтоварный магазин. Жители Крыма, как и все россияне, высоко ценят качественную, вкусную и доступную белорусскую продукцию. Кстати, на курортах Крыма ежегодно отдыхает около 150 тысяч граждан Белоруссии», — сказал источник.

Накануне Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями СМИ, экспертного сообщества и общественных организаций. В ходе встречи он назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, заверил, что «очень скоро» покинет президентский пост. Также Лукашенко назвал условие, при котором Белоруссия признает Крым частью России — «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукты».

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Белоруссии после слов Лукашенко про Крым.