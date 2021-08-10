Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Давление кислорода в больнице Владикавказа вновь упало после ЧП 21:58
В Сан-Марино рассказали о туристах, приехавших ради вакцинации «Спутником... 21:51
Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой 21:50
Представитель Птахи рассказала, что с ним нет связи после госпитализации 21:47
Врач рассказал о влиянии группы крови на здоровье человека 21:34
Билялетдинов — об уходе Месси из «Барселоны»: жалко, что так... 21:31
В Киргизии возбудили дело против мужчины, напавшего на кассира из-за русской... 21:31
Друг рассказал о плохом самочувствии находящегося в СИЗО Хованского 21:26
Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов «Бенфика» —... 21:26
Премиальные российских призеров Игр оказались меньше, чем у казахстанцев и украинцев 21:12

В Москве отреагировали на слова Лукашенко про Крым

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Ничто не мешает Белоруссии признать статус Крыма — «жизнь это давно сделала», заявил РИА «Новости» информированный источник в Москве, комментируя заявление президента Александра Лукашенко.

«Думаю, что признанию российской принадлежности Крыма ничто не мешает. Уж точно не Будапештский меморандум», — считает источник.

По его словам, белорусские бизнесмены работают на полуострове наряду с российскими олигархами, о которых говорил белорусский лидер.

«Достаточно приехать на полуостров и зайти в любой продовольственный или промтоварный магазин. Жители Крыма, как и все россияне, высоко ценят качественную, вкусную и доступную белорусскую продукцию. Кстати, на курортах Крыма ежегодно отдыхает около 150 тысяч граждан Белоруссии», — сказал источник.

Накануне Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями СМИ, экспертного сообщества и общественных организаций. В ходе встречи он назвал самым сложным вопрос о своем преемнике, заверил, что «очень скоро» покинет президентский пост. Также Лукашенко назвал условие, при котором Белоруссия признает Крым частью России — «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукты».

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Белоруссии после слов Лукашенко про Крым.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Домогался более 20 лет»: звезду советского кино Владимира Талашко обвинили в харассменте
Киевский вуз отстранил звезду фильма «В бой идут одни «старики» после обвинений в насилии
«Вызывает интоксикацию»: курение снижает эффективность вакцинации
Отказ от курения перед прививкой улучшит иммунный ответ, сообщил заслуженный врач
Без сервиса и запчастей: в чем риск покупки в России экзотических электрокаров
В России начали предлагать китайские электромобили Li-One и Hongqi
В Киргизии возбудили дело против мужчины, напавшего на кассира из-за русской речи
В Казахстане националисты устроили «языковые рейды»
В РГСУ заявили, что отстранение ректора Натальи Починок носит формальный характер
Стали известны итоги встречи Карпина и Дзюбы
Новости и материалы
Давление кислорода в больнице Владикавказа вновь упало после ЧП
В Сан-Марино рассказали о туристах, приехавших ради вакцинации «Спутником V»
Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой
Представитель Птахи рассказала, что с ним нет связи после госпитализации
Врач рассказал о влиянии группы крови на здоровье человека
Билялетдинов — об уходе Месси из «Барселоны»: жалко, что так получилось
Друг рассказал о плохом самочувствии находящегося в СИЗО Хованского
Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак»
Премиальные российских призеров Игр оказались меньше, чем у казахстанцев и украинцев
В Египте установят минимальные цены на «многозвездочные» отели
В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
В Турции обнаружили тело пропавшего россиянина
В НОК Белоруссии назвали нелепыми санкции со стороны США
Рогозин заявил, что космонавтов на МКС не заставят выходить в космос в одних трусах
Карпин провел встречу с Дзюбой
Губернатор Нью-Йорка Куомо заявил об отставке на фоне обвинений в домогательствах
В Берлине учителя, расчленившего механика, заподозрили в каннибализме
Колыванов назвал причину ухода Месси из «Барселоны»
Все новости
«Они гордятся плохими отношениями»: зачем Литва провоцирует Китай
Китай ответил на решение Литвы открыть представительство Тайваня отзывом посла
Хованского внесли в список террористов и экстремистов. Что это значит
Друг Хованского сообщил, что блогер грустит под арестом и хочет вернуться домой
Зачем Байдену спецпредставитель по «Северному потоку — 2»
В России ожидают, что Амос Хохштейн продолжит давление на проект газопровода
Член «смертоносной комиссии»: дело о казнях в Иране может бросить тень на президента
Один из исполнителей массовых убийств в Иране в 1980-е годы предстал перед судом
Развод на проценты: как отбиться от мошеннических денежных переводов
Эксперты рассказали, чем могут обернуться нежданные деньги на вашем счете
Эволюция Канье Уэста: как рэпер подчинил индустрию моды
Канье Уэст как двигатель продаж
Инновации в iPhone 13: Apple готовит революцию в камерах смартфонов
Какие функции появятся в новом поколении iPhone
«Соучастие в преступлениях»: Киев отреагировал на слова Лукашенко
Временного поверенного Белоруссии вызвали в МИД Украины из-за заявления Лукашенко о Крыме
«Дайте шанс»: почему в TikTok восхваляют сбившего женщину с ребенком американца
Психологи рассказали, почему подростки романтизируют преступников
Во сколько Минску обойдутся санкции против нефтяного сектора
Белоруссия недосчитается $3 млрд из-за санкций и уже повысила цены на бензин
Латвийским пограничникам разрешили применять физическую силу к мигрантам
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
Что показали исследования «Спутника V» в Сан-Марино
В Институте Сан-Марино заявили о почти 99-процентной эффективности «Спутника V»
Как начинался белорусский протест
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях