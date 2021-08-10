Латвийские власти объявили режим ЧС на границе с Белоруссией

Власти Латвии утвердили предложение министра внутренних дел Марии Голубевой о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в Twitter-профиле главы МВД Латвии.

Причиной стал наплыв нелегальных мигрантов. 10 августа состоялось заседание, на котором принято решение о вводе специального режима.

«Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно», — уточнила на странице в социальной сети глава ведомства.

По данным местного агентства ЛЕТА, которое ссылается на постановление кабмина, режим ЧС начнет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях республики. Также режим вводится во втором крупнейшем городе страны Даугавпилсе.

В результате государственной службе пограничной охраны можно будет применять физическую силу и специальные средства для возврата в Белоруссию граждан, незаконно пересекавших границу Латвии.

Также Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны оказывать погранохране помощь в обеспечении пограничного контроля.

На границе Литвы и Белоруссии, где вопрос с миграционным кризисом остается острым, в ночь на 8 августа были слышны звуки выстрелов и сигналы ракетниц. Минск объяснил это плановыми учениями на границе. Вильнюс же со своей стороны заявил, что предотвратил пересечение границы 80 мигрантами.

Ранее Латвия предупредила об опасности столкновения НАТО и России.