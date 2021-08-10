Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии

Европейская комиссия не будет финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Адальберта Янца.

«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС», — заявил Янц.

Ранее в Евросоюзе рассказали о переговорах с третьими странами по миграции в Литве.

Кроме того, в Литве заявили о готовности платить мигрантам по €300 за вылет домой. Президент республики Гитанас Науседа заявил, что Литва нуждается во всесторонней помощи Евросоюза.

Также он заявил, что в настоящее время на литовско-белорусской границе происходит гибридная война, спонсируемая белорусскими властями.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Брюссель оказывает Литве помощь в борьбе с проблемой, развернув у ее границ силы и средства своего пограничного агентства. Также Боррель выразил готовность ввести санкции против белорусских чиновников, причастных к использованию мигрантов в политических целях.