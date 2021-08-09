В МИД России озабочены попытками Японии игнорировать итоги Второй мировой войны

В МИД России заявили, что серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«9 августа у ворот посольства России в Токио была организована провокационная акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», — заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

Он напомнил, что вступление СССР в войну на Дальнем Востоке «внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и Уставе ООН».

Лахонин отметил, что в ведомстве «серьезно озабочены» попытками Японии игнорировать итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны.

Ранее ФСБ России впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, опубликовав документы 1938 года.