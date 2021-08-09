Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Джонни Деппу вручат премию за вклад в кинематограф 21:35
Назван самый упоминаемый в СМИ спортсмен на Играх-2020 21:23
Ворвавшийся в детсад с ножом мужчина объяснил свой поступок страхом 21:21
WSJ: российский самолет Checkmate призван вызвать геополитическую «головную боль»... 21:17
Экстренные службы смогли снять с дерева привязавшую себя экоактивистку 21:16
Сдача жилья в аренду стала неприбыльной для россиян 21:06
Гимнастка Аверина призвала прекратить травлю чемпионки Игр-2020 Ашрам 21:05
Стала известна сумма, которую получит израильтянка за победу над Авериной... 20:56
ВРИО главы Северной Осетии рассказал о погибших при ЧП в больнице 20:54
Стало известно, почему Тимановская выставила свою медаль на аукцион 20:46

В МИД России озабочены попытками Японии игнорировать итоги Второй мировой войны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В МИД России заявили, что серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«9 августа у ворот посольства России в Токио была организована провокационная акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», — заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

Он напомнил, что вступление СССР в войну на Дальнем Востоке «внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и Уставе ООН».

Лахонин отметил, что в ведомстве «серьезно озабочены» попытками Японии игнорировать итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны.

Ранее ФСБ России впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР, опубликовав документы 1938 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Пытки, давление Запада и угроза войны: о чем говорил Лукашенко
Президент Белоруссии дал пресс-конференцию в годовщину переизбрания
В России удвоилось число автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»
Правительство отказалось повышать планку транспортного налога для дорогих машин
Как вузы будут решать проблему непривитых от COVID-19 студентов
В Студсоюзе намерены добиваться перерасчета за онлайн-обучение для непривитых учащихся
В больнице Владикавказа произошел порыв трубы с кислородом, есть погибшие
Россия ввела санкции против ряда граждан Великобритании
Ворвавшийся в детсад с ножом мужчина объяснил свой поступок страхом
Стала известна сумма, которую получит израильтянка за победу над Авериной на ОИ
Новости и материалы
Джонни Деппу вручат премию за вклад в кинематограф
Назван самый упоминаемый в СМИ спортсмен на Играх-2020
WSJ: российский самолет Checkmate призван вызвать геополитическую «головную боль» у США
Экстренные службы смогли снять с дерева привязавшую себя экоактивистку
Сдача жилья в аренду стала неприбыльной для россиян
Гимнастка Аверина призвала прекратить травлю чемпионки Игр-2020 Ашрам
ВРИО главы Северной Осетии рассказал о погибших при ЧП в больнице
Стало известно, почему Тимановская выставила свою медаль на аукцион
Ашрам: выступление Авериной — один из самых стрессовых моментов для меня
Опейкин: Тимановской нечего опасаться за свою жизнь, в отличие от других белорусских активистов
Дина Аверина: не передать словами, что творится в мире художественной гимнастики
Американист оценил санкции США против трех организаций из России
Израильтянка, взявшая золото на ОИ-2020, рассказала о взаимоотношениях с Авериной
Украинский депутат, взявший золото на ОИ, заступился за Магучих после фото с россиянкой
Режиссер «Летучего корабля» оценил теорию Екатерины Шульман о заимствованной сцене в «Аладдине»
Уральская пенсионерка рассказала о нападении сиделки
Верховный суд доказал фальсификацию со стороны Грудинина
Лавров объяснил разницу между ROC и «злым роком»
Все новости
«Показательная история»: комика Мирзализаде арестовали из-за шутки
Звезда «Кривого зеркала» сравнил дело комика Мирзализаде с историей Эдварда Била
«Подавление демократии». Байден увидел в Лукашенко угрозу нацбезопасности США
Президент США рассказал, почему ввел новые санкции против «белорусского режима»
Новые облавы: машины начали снимать с регистрации за «кустарный» автозвук
ГИБДД начала задерживать авто с нештатными сабвуферами и динамиками
«Была ни на кого не похожа»: умерла звезда российских ситкомов Татьяна Жукова-Киртбая
Бабушка из «Папиных дочек» вспомнила о скромном характере звезды шоу Татьяны Жуковой-Киртбая
Спасибо, что ушли: в отсутствие США талибы* берут власть в Афганистане
«Талибан*» заявил, что афганские власти потеряли контроль над ситуацией
«Нечего искать в Москве». Молдавия отозвала своего посла
Молдавского посла в России уволили на фоне секс-скандала
«Для усиления конкуренции»: почему России требуется больше продуктов
Путин поручил увеличить ввоз продуктов из стран СНГ для стабилизации цен
«Беру вещи у знакомых»: как одевается Грета Тунберг
Грета Тунберг оказалась на обложке скандинавского Vogue
Новая Война Судного дня. Возможно ли столкновение между Израилем и Россией
Журнал The National Interest заявил о рисках противостояния Москвы и Тель-Авива в Сирии
«Это система массовой слежки»: функция сканирования фото от Apple вызвала шквал критики
Эксперты назвали поиск изображений с детским порно на iPhone обычным бэкдором
«Дети заметили нож». Что известно о проникновении в детский сад под Петербургом
В Кудрово задержали мужчину, ворвавшегося с ножом в частный детсад
Цветы, музыка, фуршет: как встречают российских туристов в Египте
Россияне рассказали, что изменилось на египетских курортах
Как Москва встречала олимпийцев
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях