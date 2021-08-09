Американист оценил санкции США против трех организаций из России

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал санкции США против научно-производственного предприятия «Пульсар», а также компаний Charter Green Light Moscow и Asia-Invest. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что США «потеряли нить правосудия» и перестали быть объективными с точки зрения обвинений.

По словам Судакова, Соединенные штаты демонстрируют всему миру, что они действуют по принципу презумпции виновности, а концепция назначения виновных стала достаточно объективным рабочим инструментом в руках демократов. Он подчеркнул, что обвинений будет еще много, так как в преддверии выборов в конгресс демократическая партия не снизит санкционную политику по отношению к России.

«Это только начало, я полагаю, что самые серьезные конфликты у нас еще впереди, потому что санкционные списки будут расширяться, будет как можно больше фальсификаций по принципу хайли лайкли, которые будут проявляться исключительно в угоду американским выборам», — сказал Судаков.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов вводит новые санкции против трех российских компаний. Госдепартамент США связывает их деятельность с нарушением национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики и Сирии.