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В Госдуме ответили на требование Украины репараций за Крым

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Михаил Патлис/РИА «Новости»

Со своими требованиями к России выплатить репарации за Крым Украина обратилась «не по адресу», заявил РИА «Новости» депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Россия не финансирует государства бандеровского толка и уж тем более не собирается раскошеливаться, чтобы попасть в такое значимое для Украины европейское сообщество», — подчеркнул депутат.

По его словам, украинский политик «переборщил с желаниями». Он также подчеркнул, что Киев хочет быть среди стран ЕС, даже если те «плюют ей в лицо и вытирают об нее ноги».

«Но как гласит латинская мудрость - Рим предателям не платит», — резюмировал он.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, заявил агентству, что киевские политики получат «дырку от бублика», а не репарации.

«Это Крыму впору выставлять счет на возмещение материального ущерба, нанесенного полуострову за все годы его разорения и разрухи в составе Украины», — сказал политик, добавляя, что украинские власти и олигархи более 20 лет «грабили» эту территорию, ничего не вкладывая в ее развитие.

Комментарии относятся к заявлению вице-премьера Украины, министра по делам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Он сказал, что Россия обязательно заплатит Украине за воссоединение с Крымом, напомнив о том, что после Второй мировой войны Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Крым никогда не будет российской территорией. По его словам, «оккупанты» в Крыму никогда не будут любить полуостров так, как это делают украинцы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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