Лукашенко рассказал, как мог бы «поставить Украину на колени»

Белоруссия не будет вводить санкции против Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА «Новости».

«С нашей стороны никаких санкций мы в отношении вас (Украины — прим. ред.) вводить не собираемся. Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом [РФ Владимиром] Путиным», — заявил белорусский лидер.

По его словам, для этого Минск мог бы прекратить поставки Киеву горюче-смазочных материалов, что привело бы к тому, что украинские граждане «на вилах бы вынесли президента Украины Владимира Зеленского и всех остальных».

Ранее Лукашенко рассказал, что готов позвонить Зеленскому, однако тот не возьмет трубку, потому что его не поймут в Соединенных Штатах. По его словам, в основе политики руководства Украины лежит конфронтация, которая является угрозой для белорусского государства.

До этого от магазинов в Минске потребовали убрать товары из стран, которые ввели санкции против Белоруссии — Украины, Литвы и Польши. Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев указал на то, что их продукция стоит в магазинах «на лучших полках».