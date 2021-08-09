Лукашенко рассказал, почему не звонит Зеленскому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» рассказал, что готов позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, однако уверен, что он не возьмет трубку, потому что его не поймут в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на YouTube-канале АТН.

По словам главы государства, он готов сделать все, чтобы «нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше».

«Звонок уместен тогда, когда ты чувствуешь, что для этого время созрело и будет результат. А просто ради того, чтобы вы покритиковали меня и об меня ноги вытерли в Украине. И [президент России Владимир] Путин бы меня не понял. <...> Позвоню я ему и что? Вот я ему сегодня позвоню, он не ответит, знаете почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал, поэтому я ему никак не позвоню прям сегодня», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что в основе политики руководства Украины лежит конфронтация, которая является угрозой для белорусского государства.