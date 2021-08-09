Лукашенко заявил, что 15-20 человек достойны возглавить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что сейчас в стране есть порядка 15-20 человек, которые достойны возглавить республику. Об этом он заявил на пресс-конференции «Большой разговор», посвященной годовщине президентских выборов.

«Они все на виду, кто может быть президентом <...> Эти дни (события после выборов президента в 2020 году — прим.) мне показали, выкристаллизовались люди. Оказывается, у нас человек 15-20, которые могут вырасти в президенты», — сказал белорусский лидер.

При этом глава государства отметил, что все эти кандидаты «чем-то похожи» на него: преданностью стране, надежностью. По словам Лукашенко, это те люди, которые «не будут кромсать никого».

«Все будет на равных, но победят в Белоруссии прагматичные, нормальные люди», — выразил мнение президент, добавив, что у оппозиции нет перспектив.

Ранее Лукашенко пообещал, что «очень скоро» покинет президентский пост.