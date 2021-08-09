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Лукашенко пообещал, что «очень скоро» покинет президентский пост

Александр Лукашенко ответил на вопрос, когда намерен покинуть пост президента Белоруссии. Об этом сообщает «БелТА».

Планами он поделился в ходе «Большого разговора с президентом».

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», — заявил президент Белоруссии.

Президент уточнил, кто станет его преемником и возглавит страну.

«Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так», — обратил внимание он.

Также Лукашенко назвал самым сложным вопрос о своем преемнике. При это он отметил, что пока не определился с тем, какую займет позицию.

До этого глава государства в рамках встречи с работниками предприятия «Молочный мир» в Гродно назвал двух достойных, по его мнению, кандидатов на пост президента страны. Ими стали бывший министр внутренних дел республики Юрий Караев и председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник.

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