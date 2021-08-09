Лукашенко предложил поставить памятник Сталину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» предложил поставить памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом сообщается на YouTube-канале АТН.

Глава государства прокомментировал свое решение не объявлять 17 сентября, День народного единства, выходным днем в стране.

По словам Лукашенко, в стране на сегодняшний день и без того существует достаточное количество выходных дней.

«Я проехал много стран. Столько выходных, как у нас, нет нигде», — отметил президент.

Также он подчеркнул, что за присоединение Западной Белоруссии к Белорусской СССР 17 сентября 1939 года белорусам необходимо благодарить именно Сталина.

«Это же не мы там воевали, отвоевывали и этот день назначали. Иосиф Сталин, спасибо ему огромное. Надо где-то ему памятник за это поставить. Очень четко решил эту проблему еще до войны. Спасибо ему», — добавил глава государства.

Ранее белорусский президент прокомментировал обвинения в диктатуре в свой адрес.