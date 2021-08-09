Сергей Шахрай предложил создать интерактивный музей имени Ковалева

Один из авторов действующей Конституции России, экс-советник Бориса Ельцина Сергей Шахрай предложил создать в офисе уполномоченного по правам человека России музей имени умершего 9 августа первого уполномоченного Сергея Ковалева.

«Там надо делать памятную доску, там надо делать музей Ковалева, пока есть возможность сохранить вещи, рукописи, фотографии, видео. И как раз фотографии и видео — это, наверное, самое яркое. Все это легко цифруется и будет жить в интернете», — отметил Шахрай в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, помимо традиционного мемориального кабинета, можно сделать сайт с работами Ковалева, который мог бы стать дискуссионной площадкой по конституционным вопросам для ученых, политологов, студентов.

«Можно сделать не просто классический музей-комнату, а электронный — 24 часа, с чатами, с экскурсиями, с выложенными его работами. Это будет лучшая память. А туда (в стационарный музей), понятно, будут (заходить) и студенты факультетов политологии, философии, да и не только гуманитарии, будут проводить учебные экскурсии. А это, наверное, самое главное для памяти о человеке — если о нем читают и говорят студенты», — сказал Шахрай.

Шахрай признался, что последний раз общался с Ковалевым около 10 лет назад, но выразил уверенность, что он бы не поддержал изменения в Конституцию, сделанные в 2020 году.

«Он довольно резко и последовательно критиковал действующую Конституцию, принятую в 1993 году, и я думаю, он бы не менее резко, и даже более, выступал бы против поправок », — отметил Шахрай.

По словам политика, он плотно взаимодействовал с Ковалевым во время работы над текстом Конституции 1993 года.

«У него с коллегами был свой проект Конституции, у нас с Сергеем Сергеевичем Алексеевым (еще один автор конституции. — «Газета.Ru») — свой. На втором разделе Конституции мы тесно сотрудничали», — пояснил Шахрай.

Один из авторов российской Конституции, правозащитник Сергей Ковалев умер в понедельник, 9 августа, на 92-м году жизни. По словам его сына, смерть наступила во сне.